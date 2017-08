Amerikaanse jazzgitarist John Abercrombie overleden

Dat heeft zijn platenmaatschappij ECM woensdag bekendgemaakt.

Abercrombie stond bekend om zijn improvisatietalent en zijn zachte maar toch intensieve stijl van spelen. Hij leidde tal van bands.

Een van de hoogtepunten in zijn rijke loopbaan was de samenwerking met slagwerker Jack DeJohnette en bassist Dave Holland in het Gateway-trio. Pianist Marc Copland, die bijna vijftig jaar regelmatig met hem speelde, prees Abercrombie omdat hij altijd zo harmonisch en flexibel omging met andere musici.

Podiumcarrière

Abercrombie studeerde gitaar aan Berklee College of Music in Boston, alsmede harmonieleer en jazztheorie. Zijn carrière op het podium begon in 1967 in de band van blues-organist Johnny 'Hammond' Smith. In 1969 ging hij deel uitmaken van de groep Dreams met Randy en Michael Brecker en later van Spectrum met drummer Billy Cobham. Dat betekende zijn doorbraak.

Abercrombie was in New York tevens een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij is onder meer te horen op platen van Gil Evans, Gato Barbieri en Chico Hamilton.