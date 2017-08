Pepijn Lanen gebruikte stem Google Translate op nieuw album

"Dat is waarschijnlijk heel verkeerd Japans," geeft Van der Poel toe. Het gaat om het idee", zegt Van der Poel, beter bekend als Stippenlift, in een interview met Het Parool.

De twee muzikanten begonnen te praten over Japan toen Van der Poel met een rugzak met Japans animatiefiguurtje de studio binnen kwam wandelen. "Pepijn dacht meteen dat ik een of andere Japanfreak was. Hij schoot helemaal in de Japanfreakmodus en daar zijn we niet meer uit gekomen", aldus Van der Poel.

Het Japanse thema is niet alleen onstaan door de rugzak. Het nummer Pokémon kreeg de naam door een beat die deed denken aan het Pokémonspel. Lanen, die doorbrak als rapper Faberyayo van de Jeugd van Tegenwoordig, begon de samenwerking met Van der Poel voor een solo-album, maar intussen is het een duoplaat geworden.

Het album dat op 25 augustus verschijnt, gaat over veel meer. "Het gaat over dingen waar je mee bezig bent als je bijna 35 bent, of bijna 30. Wat is dit eigenlijk allemaal? Wat betekent het te leven?", aldus Lanen.