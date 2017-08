Tournee Lil' Kleine compleet uitverkocht

Kleine trekt dit najaar langs de grote poppodia in Nederland. De rapper begint in het Koninklijk Theater Carré en is ook onder meer te zien in Het Paard in Den Haag, De Oosterpoort in Groningen en TivoliVredenburg in Utrecht. Anders dan bij vorige tournees brengt Lil' Kleine al zijn songs in zijn eentje. Hij haalt geen gastartiesten op het podium.

Mogelijk worden later nog nieuwe concerten aan de tournee toegevoegd. "Daarover wordt vanmiddag gesproken", aldus de woordvoerder.