'Chance the Rapper werkt mogelijk aan nieuw album'

Het laatste album van de rapper, Coloring Book, kwam uit in 2016 en sindsdien wachten fans met smart op nieuw materiaal. De als Chancellor Johnathan Bennett geboren artiest uit Chicago werkte wel mee aan projecten van anderen, zoals een kerstalbum met Jeremih, maar van een nieuwe plaat kwam het niet.

In de video die Bennett op Instagram plaatste is een sample te horen van de single Every Little Thing I Do uit 1995 van Sould For Real. De artiest gebruikt klassieke soulsamples als inspiratie of direct in zijn eigen tracks.