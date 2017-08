Optreden Lil' Kleine in Carré binnen halfuur uitverkocht

Ook voor de andere concerten van de Alleen-tournee is veel belangstelling. Om 20.00 uur gaat de algemene kaartverkoop van start.

De grootste fans van Lil' Kleine, die zich vooraf registreerden, konden vanaf 19.00 uur al kaarten kopen. "Het loopt storm", zegt een woordvoerder.

"De kans is aanwezig" dat er extra concerten worden toegevoegd aan de tournee, waarmee Lil' Kleine tot en met 30 december door het land trekt. Of de rapper ook een extra avond in Carré staat, is nog niet bekend. In totaal staan nu elf optredens gepland tussen 6 oktober en 30 december.