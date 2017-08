Morrissey maakt titel en verschijningsdatum nieuw album bekend

Om het nieuwe album te presenteren geeft Morrissey op 10 november een optreden in de Hollywood Bowl in Los Angeles.

Andere concertdata zullen op een later moment bekendgemaakt worden, schrijft de Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork dinsdag.

Low in High School is geproduceerd door Joe Chiccarelli, die eerder samenwerkte met bands en artiesten als U2, The Shins, Elton John, Ilse de Lange en Beck.

Low in High School is de opvolger van World Peace is none of your Business, dat in 2014 verscheen. Ook dat album werd door Chiccarelli geproduceerd.