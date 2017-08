Roxeanne Hazes komend seizoen nieuwe huisband De Wereld Draait Door

Het debuutalbum van de dochter van André Hazes, In Mijn Bloed, verschijnt 1 september. Roxeanne Hazes gaat in oktober en november met haar band op tournee door het land.

Eerdere huisbands van De Wereld Draait Door waren Roel van Velzen, MOKE, Lucky Fonz III, Rigby, Go Back to the Zoo, Chef’Special, The Kik, Tangarine, Typhoon, Lucas Hamming en Sue the Night.

Eerste single

Afgelopen voorjaar kwam Hazes met haar eerste single: Ik was toch je meisje. Het nummer zorgde voor meer dan een half miljoen streams en nog meer views voor de bijbehorende videoclip.

De 24-jarige Hazes draait al jaren mee in de muziekwereld en stond al vaak op het podium met muziek van haar vader, maar begon pas twee jaar geleden met het schrijven van eigen nummers.