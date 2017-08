Sef maakt nieuw nummer met opnames uit Nepal

"Het gaat erover dat we af en toe een beetje moeten stilstaan en beseffen wat we allemaal hebben. Dit schrijf ik vaak voor mezelf op als een soort reminder", zegt Sef in een interview in Metro.

In het interview legt de muzikant uit hoe hij de opnames heeft verwerkt in het nieuwe nummer.

"Ik heb mijn best gedaan om het niet te netjes te maken. Met een geluidsrecorder heb ik samples opgenomen. Natuurgeluiden, maar ook lokale optredens met verschikkende instrumenten. Bijvoorbeeld trommels. Toen ik terug was in Nederland, ben ik gaan knippen en plakken en heb ik er een productie van gemaakt. 98 procent van wat je hoort is 'found footage', ik heb er maar een klein dingetje bij gespeeld. Ik wilde al heel lang op die manier iets maken."