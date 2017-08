Recensieoverzicht: Dag 2 op Lowlands

Elbow

Volgens 3 voor 12 zijn er niet veel bands die het voor elkaar krijgen om 26 jaar bij elkaar te blijven en altijd met liefde en oog voor detail een perfect optreden te geven. (...) "Een uur luisteren en kijken naar frontman Guy Garvey voelt alsof je je kunt warmen aan een straalkachel van tijdloze liefde voor muziek. Even ontsnappen aan je dagelijkse zorgen door je mee te laten slepen in de wereld van Elbow. Het spelplezier spat van het podium, het geluid is perfect, de zang kraakhelder en de verhalen goed."

Trouw is het hier mee eens en zegt ook dat Elbow zaterdag imponeerde. "Muziek over de kleine schoonheden des levens, zoals de glimlach van een kind, de zon die elke dag weer opgaat, en in het geval van Garvey, een goed glas wijn. Het mooie, met strijkers aangezette pathos wordt nergens te veel." (...) "Spannend? Nee, maar Elbow levert wel prettige loutering af."

"Geen fratsen, geen stoerdoenerij, gewoon: Elbow. En soms vergeet je even de impact daarvan", aldus Oor. "Nieuw liedje Magnificant is schitterend en de oudere liedjes sprankelen stuk voor stuk. Alsof ze net geschreven zijn en de band er apetrots op is. Oprechte liefde voor de muziek, dat maakt deze band zo mooi. En dit optreden zo goed."

Ronnie Flex

Drank & Drugs wordt uitgevoerd in samenwerking met de Deuxperience band. 3 voor 12 noemt dit een smetje op een anderszins uitzonderlijk goede show. (...) "Ronnie is hartstikke goed bij stem, en die autotune is een stijlkeuze, geen steunpilaar. Zo soepeltjes hebben we Lowlands zelden zien dansen. Je kunt je niet meer voorstellen waarom deze man zo veel haat aantrekt. Als je hier niet heel vrolijk van wordt, gefeliciteerd: je bent een zuurpruim."

"Het is overduidelijk dat Flex oprecht blij is met zijn succes en dat zorgt voor een uitermate aanstekelijke show.", schrijft Oor. "Het indrukwekkende scala aan hits dat hij in korte tijd heeft vergaard – onder anderen Zusje, Drank En Drugs en Is Dit Over – komen allemaal voorbij en zorgen ervoor dat de in het begin nog wat slaperige Bravo al snel aan het dansen slaat. Tijdens het knallende Opgekomen breekt er zelfs een heuse circlepit uit. Met de afsluitende reprise van Energie doet Flex vervolgens vooral zichzelf een plezier, maar ach, dat is hem vanmiddag van harte gegund."

Trouw is ook louter positief over de rapper. "De rapper daagt zichzelf dit jaar uit door met een liveband op tournee te gaan, en is daar het afgelopen jaar duidelijk heel bedreven in geworden. Een swingend ‘Zusje’, zijn megahit Drank & Drugs op Caribische klanken, en natuurlijk Energie. Plots blijkt ook hoeveel hits de onweerstaanbare Flex in razend tempo achter zijn naam heeft gekregen."

Skepta

"In het genre waarvan Stefflon Don een van de kroonprinsessen is, is Skepta veteraan en ook de huidige koning", vindt De Volkskrant. (...) "Het begin van zijn optreden vlamt, daarna lijkt hij het even rustig aan te doen, om de intensiteit gaandeweg weer te laten toenemen." (...) "Skepta blijkt zijn maatje Lethal Bizzle te hebben meegenomen om samen hoogtepunt I Win te rappen, waarna de opzwepende, dreunend diepe bassen van de hit Shutdown door de Bravo denderen. Het houten plankier lijkt te golven, bijna vloeibaar te worden onder duizenden springende voeten."

"De King of Grime steekt het vandaag wat lauwe Lowlands in vuur en vlam", schrijft Oor. "Wat hopen we dat niet alleen de nieuwe generatie, die Lowlands dit jaar op lijkt te eisen, maar ook de oudere festivalbezoeker, die klaagt over het gebrek aan harde muziek en moshpits, aanwezig was."

Skepta strooide volgens NRC met buskruit. (...) "Als rennende voetstappen in lege metrogangen, klepperen de ritmes, ondersteund door de van dubstep bekende, diep trillende bassen. Gecombineerd met Skepta’s scherp gearticuleerde observaties van het Londense straatleven, ontstond er een opwindende en eigentijdse hiphop-show."

Editors

"Editors blijkt opeens een vurig, en verrassend toetje van de dag", schrijft Trouw. "Het kwam zeker niet door die verrassende hoosbui dat de Alpha tot ver achterin volkomen uitpuilde voor de rockers uit Birmingham. Tot ver buiten de tent gaan de handen omhoog voor de postpunkklassiekers, die door Tom Smith vol vuur (en met vlammenwerpers) worden gebracht." (...) "Prachtige troostmuziek, met galmende gitaarlijnen als dwarrelende ganzenveren eronder."

"A Ton of Love speelt de band zonder tierlantijnen, maar ook zonder maar een sliertje confetti staat het als een huis", zo schrijft 3 voor 12. "Een ijzersterk rocknummer, uitstekend uitgevoerd door een uiterst solide band. En als een koor van duizend man met de handen in de lucht bij het refrein 'Desire!' in je gezicht staat te schreeuwen, ontkom je niet aan de vervoering."

Ook Oor is positief: "Nodig Tom Smith en zijn mannen uit en je weet wat je krijgt: een ijzersterke stadionrockshow met bijna alleen maar hits." (...) "Dat de setlist, op het drietal nieuwelingen na, nauwelijks afwijkt van shows die Editors de laatste paar jaar gaf in de AFAS Live en op Best Kept Secret, mag de pret niet drukken. Vernieuwing is natuurlijk leuk, deze set staat dermate als een huis dat wij ook niet zouden klagen als Editors hem weer ter gehore brengt op de vijftigste Lowlands."

Vince Staples

De Volkskrant prijst de 23-jarige Vince Staples met zijn grote talent. "Zo groot is zijn talent, zo intelligent zijn muziek en zo sterk zijn albums dat hij in de pikorde van het stadsdeel Compton niet eens zo ver meer achter Kendrick Lamar staat." (...) "Hij komt daverend binnen met Party People en BagBak, laat de teugels wat vieren, maar plaatst er op exact de juiste momenten weer een felle banger tussen, zoals hoogtepunt Big Fish.

Ook Trouw is positief. "Vince Staples, van wie tegen een oranje scherm en fel tegenlicht alleen een silhouet zichtbaar is, slingert geweldig strak zijn raps op loeiharde bassen de stampvolle India-tent in." (...) "Staples week met dit enigmatische optreden af van het hiphop-stramien, waar grimekoning Skepta zich wel aan hield, middenin een knotsgekke Bravo. DJ Maximum die de beats zwengelt, de rapper zelf die met dat heerlijke Londense accent van hem de massa bedwingt en de tent tot ver daarbuiten stuk laat gaan."

Volgens 3 voor 12 weet Vince Staples je schuldgevoelens aan te praten dat je hem zo vet vindt. "Kijk maar eens hoe hij tijdens Birds & Bees stilletjes tegen zijn microfoonstatief aan leunt terwijl de hele tent op z’n kop staat: rolstoel in de lucht, crowdsurfer erbij en een moshpit van hier tot aan ‘Ramona Park’."

"Het is een licht merkwaardig, minimalistisch spektakel, met een bescheiden Kanye-vibe", aldus Oor. Staples staat er, met achter hem een giforanje lichtbak. That’s all, en het blijft een uur boeien. Ook als hij voor inktzwart of gortdroog gaat, zoals in oudjes Senõrita en Norf Norf. Vince Staples is de kroonprins van de hiphop, van de generatie na Kendrick dan. Met een warm gevoel gaan we de nacht in.