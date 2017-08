Chef'Special ontvangt gouden plaat voor Try Again

De band ontving de plaat uit handen van Giel Beelen tijdens zijn radioprogramma vanaf Lowlands. "Ik moet de mensen hier buiten bedanken voor dit. Bedankt voor alle steun en liefde", zei voorman Joshua Nolet. "Twintigduizend exemplaren verkopen is in deze tijd heel veel", aldus Beelen.

Vrijdagmiddag gaf Chef'Special een optreden op het hoofdpodium van Lowlands. "Onze eerste Lowlandsshow was in 2011 en we staan hier nu voor de derde keer. Het wordt niet minder boeiend of speciaal. Het is een eer om op Lowlands te staan", aldus de band.

Het nummer Try Again staat op het album Amigo, dat de band in maart van dit jaar uitbracht. Het album Amigo is de opvolger van Passing Through uit 2014.