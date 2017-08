Soloalbum voor ABBA-muzikant Benny Andersson

Op het album geeft Andersson op zijn piano nummers van ABBA, zijn musicals en andere solocomposities een nieuwe interpretatie. Onder meer I Let The Music Speak en Thank You For The Music komen voorbij.

Andersson zegt dat hij zich tijdens het opnameproces realiseerde dat de stukken die hij heeft gekozen een integraal onderdeel van hem uitmaken.

"In mijn pogingen een stukje kern erin te bereiken, kwam ik erachter dat hoe meer aankleding ik ervan afhaalde, hoe dichter ik me bij de muziek voelde staan, ongeacht of het vorig jaar of veertig jaar geleden werd gecreëerd. Op een vreemde manier heb ik het gevoel dat ik mijn memoires speel."