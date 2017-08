Lil' Kleine begint nieuwe tour met optreden in Theater Carré

Dat zegt de 22-jarige rapper donderdag in RTL Summer Night. De tour gaat Alleen heten, naar het album van de rapper.

De naam Alleen is niet voor niets gekozen. Anders dan bij vorige tournees brengt Lil' Kleine al zijn songs in zijn eentje. Hij haalt geen gastartiesten op het podium

Het was altijd al een droom van hem om op te treden in Carré. Hij wil minder vaak in discotheken gaan optreden en "meer exclusief worden".

Mond vol tanden

"Dat is toch wel een dingetje", zegt Lil' Kleine over zijn optreden in Carré. "Ik treed in het hele land op, maar toen ik hoorde dat ik begin in Carré, stond zelfs ik even met mijn mond vol tanden." Hij noemt het theater "het theaterwalhalla van Nederland".

De rapper noemde Carré een prima stap in zijn loopbaan. "Als je Paradiso al hebt gehad en de ArenA en Ziggo Dome nog iets te groot zijn, is dit een mooie tussenstap", zei hij.

In RTL Summer Night bezocht Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, samen met zijn oma het illustere Carré. Tijdens het bezoek maakte Lil' Kleine het nieuws bekend.