Nederlandse dj Sam Feldt maakt single met Akon

Sammy Renders, zoals de 24-jarige dj officieel heet, is vooral bekend van zijn Beatport #1 remake van Show Me Love. De bewerking van het nummer van Robin S werd ruim een miljoen keer verkocht en meer dan 200 miljoen keer gestreamd. Ook Summer On You werd een grote hit. Voor dat nummer werkte Feldt samen met Lucas & Steve.

Akon heeft al eens eerder met Nederlanders gewerkt. Zo nam hij samen met Ali B en Yes-R het nummer Ghetto Remix op.

Sam Feldt heeft het deze zomer enorm druk met optredens op Ibiza en diverse festivals. Op 6 oktober komt zijn debuutplaat Sunrise uit. Later die maand is zijn eigen Heartfeldt Pool Party in Amsterdam.