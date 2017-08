Alt-J treedt in januari op in AFAS Live

De band gaf uitverkochte shows in onder meer Vredenburg Leidsche Rijn en AFAS Live en stond op festivals zoals Into The Great Wide Open, Best Kept Secret, Pinkpop en in de Ziggo Dome. Aanstaande zaterdag speelt Alt-J in de Alpha op Lowlands.

De mannen van Alt-J wonnen de prestigieuze Mercury Prize in Groot-Brittannië met hun debuutalbum An Awesome Wave.

De kaartverkoop start dinsdag 22 augustus om 10.00 uur. Een ticket kost veertig euro, exclusief servicekosten.