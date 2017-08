Lionel Richie twijfelt over bezoek aan gala Witte Huis

"Ik moet zeggen dat ik helemaal niet blij ben met wat er nu gebeurt met al de controverses. Ze zijn er wekelijks, dagelijks, elk uur", zei Richie in de Today Show. Toch wilde hij nog niet spreken van een definitieve boycot, omdat de ceremonie nog ver weg is. "Dan leven we misschien in een hele andere wereld."

Traditiegetrouw zijn de president en First Lady gastheer en -vrouw van het gala rond de Kennedy Center Honor en wordt vooraf een receptie gegeven in het Witte Huis. Eén van de overige artiesten die de eer dit jaar krijgt, heeft al aangegeven niet naar de receptie te komen. Televisiemaker Norman Lear verklaarde tegenover The New York Times: "Dit is een president die bewust de kunsten laat zitten en hun financiering stopzet, en dat is bij mij slecht gevallen".

Ook LL Cool J, Gloria Estefan en choreografe Carmen de Lavallade krijgen dit jaar de Kennedy Center Honor, die worden toegewezen aan mensen die binnen de uitvoerende kunst een bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse cultuur.