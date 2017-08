John Mayer kan nummer van album niet zingen vanwege 'wrede' songtekst

"Ik schreef het nummer toen ik ontzettend verdrietig was, het soort verdriet dat iedereen hopelijk maar een keer in zijn leven meemaakt", vertelt de 39-jarige artiest in een gesprek met The Highway.

Mayer vertelt dat hij het nummer in twintig minuten schreef. "En er zit een zin in die zo wreed is, omdat hij gewoon waar is. Ik kan het nummer niet live spelen omdat ik niet denk dat ik het dan af kan maken. Ik heb het nog nooit live gespeeld, ik wil er niet eens aan denken. (…) Ik heb er zelfs dagen over gedaan om die regel in te zingen voor de plaat. Ik bleef maar in huilen uitbarsten."

Volgens Mayer gaat het om de songtekst "She'll fight for you like hell, then force herself to like some other man".

Ex

De zanger zegt dat het “vrouwen eigen” is om volledig voor een partner te gaan, totdat de relatie strandt. "Om dan over je heen te komen dwingen ze zichzelf zodanig te veranderen, dat je die oude persoon nooit meer terugziet."

Het is niet bekend om welke ex het nummer in kwestie gaat. Mayer had eerder relaties met bekende sterren, waaronder Taylor Swift, Jennifer Aniston en Katy Perry.