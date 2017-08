Triggerfinger beschouwt zichzelf op festivals als underdog

Bassist Lange Polle vindt dat helemaal geen probleem, integendeel: "Prima, want iets te winnen hebben is héérlijk. Het gebeurt vaak dat we de groep die na ons komt zenuwachtig zien worden in de coulissen."

Drummer Mario Goossens beaamt in gesprek met het tijdschrift Humo wat zijn collega zegt.

"Je hoort tijdens de soundcheck de herrie vanop het podium links van je, en je weet dat het publiek dáárvoor gekomen is. En toch zijn dat de ideale omstandigheden voor een show van Triggerfinger. Want dan komen wij, en wij zijn niet luider, niet sneller, niet harder, niet ruiger - maar wél intenser."

Programmering

Volgens zanger Ruben Block wordt die positie van de underdog versterkt door de manier waarop festivalorganisaties de band in de line up positioneren.

"Je kunt geen eenvormig etiket op ons plakken, en dat maakt dat we vaak geprogrammeerd worden op plaatsen waar we de outsider zijn. Een paar jaar geleden speelden we in één zomer op Rock Werchter en op Blues Peer, en twee keer waren we de vreemde eend in de bijt. Ik vind het heel cool dat we dat alle twee kunnen doen, en dat het op beide plaatsen klópt."