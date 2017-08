Evanescence werkt op nieuw album samen met orkest

Op het album Synthesis grijpt Evanescence terug naar ouder werk. Onder begeleiding van producent Will Hunt en David Campbell heeft de band een aantal eerder uitgebrachte nummers opnieuw opgenomen met een orkest. Campbell heeft de liedjes van nieuwe arrangementen voorzien.

Lee zegt zin te hebben in de tournee van de band. "We gaan met een orkest optreden en dat is geweldig", zegt ze. "Ik kan me nu helemaal focussen op het zingen."

Op 14 oktober trapt Evanescence de toernee af in Las Vegas. Het is nog onduidelijk of er ook een Europese toernee komt.