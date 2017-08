Chic-gitarist Nile Rodgers opgenomen in ziekenhuis

"Ik heb nog nooit van mijn leven een show gemist… tot nu toe", schreef Rodgers.

"De arts betrapte me toen ik wegsloop." Wat Rodgers mankeert, is niet duidelijk. Wel liet hij via Twitter weten goed te worden verzorgd.

Tournee

Chic is momenteel op tournee met Earth, Wind & Fire. Het is nog de vraag of Rodgers, die in 2013 kankervrij werd verklaard nadat drie jaar eerder een agressieve vorm van prostaatkanker werd geconstateerd, bij het volgende concert aanwezig is.

Dat optreden staat voor dinsdagavond gepland.