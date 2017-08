Schrijven nieuwe muziek hielp Kesha door moeilijke tijd

Dat schrijft de zangeres, wier plaat vrijdag officieel verscheen, in een essay op Refinery29. Het album lekte eerder deze week al uit.

De 30-jarige Kesha liet zich begin 2014 opnemen in een kliniek wegens een eetstoornis. Ze moest het personeel daar smeken een instrument te mogen bespelen. Toen ze uiteindelijk een uur per dag keyboard mocht spelen, besloot ze die tijd te besteden aan het maken van een nieuwe plaat.

"Het schrijven van muziek is mijn enige uitlaatklep in moeilijke tijden", schrijft Kesha onder meer. "De ideeën voor dit album en de tournee kwamen van mijn huilen, spelen, zingen en dromen in dat ene uur, tot ze mijn keyboard weer afpakten. Iedere dag huilde en speelde ik, omdat ik wist dat ik door die moeilijke tijd moest zien te komen."

Kracht

Vooral het schrijven van de titelsong, Rainbow, gaf Kesha naar eigen zeggen kracht. "Dat was het begin van een nieuwe periode, waarin ik leerde goed voor mezelf te zijn. Het herinnert me eraan dat ik alles aankan. Ik hoop dat dit nummer hoop en zelfvertrouwen uitdraagt, want dat zijn dingen die iedereen verdient."

Rainbow is Kesha's eerste album in vier jaar. De zangeres kon lange tijd geen muziek uitbrengen, omdat ze in een rechtszaak verwikkeld is met haar voormalig producent Dr. Luke. Ze beschuldigt hem van emotioneel en seksueel misbruik en weigert daarom met hem samen te werken, ondanks een nog lopend contract.