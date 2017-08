Dat zegt de zangeres donderdag in een bericht op Instagram.

"Ik ben absoluut, gestoord trots op dit album", schrijft Pink. "Het is even geleden, en ik ben dankbaar voor alle jaren die we hebben gehad. Ik kijk uit om het volgende hoofdstuk met je te beleven."

Pinks nieuwe single What about us verschijnt vandaag. Het gehele album, genaamd Beautiful Trauma, komt uit op 13 oktober.