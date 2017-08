Brandon Flowers dacht aan zoons bij maken nieuwe plaat

"Op een dag worden zij geconfronteerd met wat ik heb gemaakt, en dan hoop ik dat ze trots op me zijn", zegt de 36-jarige zanger, die drie zoons heeft, tegen Rolling Stone.

"Ik wil ook met opgeheven hoofd een restaurant in kunnen lopen."

Volgens Flowers is Wonderful Wonderful een volwassener en persoonlijker album in vergelijking met vorige platen. Zo schreef hij het nummer Some kind of love voor zijn vrouw, die aan PTSS lijdt vanwege jeugdtrauma's. "Ik liet het haar horen en ze brak uit in tranen."