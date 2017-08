Arcade Fire voor derde keer direct op nummer 1 in Amerikaanse hitlijst

Van het nieuwe album van de Canadese band, Everything Now, werden in de eerste week na de albumlancering ruim 94.000 exemplaren verkocht.

De band, die veel lof kreeg voor haar recente optreden tijdens het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek, herhaalt hiermee de presaties uit 2013 en 2010 toen de band met de albums Reflektor en The Suburbs op nummer 1 terechtkwam.

Linkin Park

Naast Linkin Park is Arcade Fire de enige band die in dit decennium drie keer direct op de eerste plaats is binnengekomen.