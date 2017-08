Shary-An Nivillac dankbaar dat muziek op haar pad kwam

Op 13-jarige leeftijd werd ze onder de vleugels genomen van een begeleider in een jeugdtehuis waar ze destijds woonde. "Ik ben die man nog steeds ontzettend dankbaar en dat heb ik hem verteld toen ik hem onlangs weer tegenkwam", vertelt ze in het AD.

De man bleek ook Anouk te hebben aangezet tot het maken van muziek. Nivillac probeert nu iets terug te doen door zelf muziekles te geven aan kinderen.

Canal Parade

De 25-jarige zangeres staat zaterdag op de eerste boot in de botenparade van de Amsterdam Pride, waar ze als ambassadeur het openingsnummer I am What I am zingt. "Al ben ik geen uithangbord voor de gayscene à la Gerard Joling, ik sta helemaal achter de boodschap van de Amsterdam Pride."

In het Antilliaanse gezin waarin ze opgroeide werd niet moeilijk gedaan over het feit dat ze op meisjes bleek te vallen. "Ik was geen meisjemeisje, maar hield meer van ravotten, voetballen en bomen klimmen. Dat vonden mijn broers wel leuk. Toen ik zei dat ik op meisjes viel, reageerden ze heel praktisch: 'dan gaan we gezellig met elkaar op vrouwenjacht'."