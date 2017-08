Liam Gallagher maakt excuses voor optreden van twintig minuten

Op Twitter laat hij weten dat zijn stem "fucked up" was door een optreden. "Ik ben ontdaan", schrijft Gallagher.

Hij zong maar drie liedjes voor het festivalpubliek. Hij was nog bezig met het nummer Greedy Soul, toen hij van het podium liep. Zijn muzikanten maakten het nummer af, maar verlieten daarna ook het podium. Fans waren niet blij met het abrupte vertrek.

Gallagher's optreden staat in het teken van zijn eerste solo-album As You Were, dat in in oktober uitkomt.