Eagles of Death Metal heeft hechtere band na Bataclan

Dat zegt bandlid Jesse Hughes tegen Billboard. "Het was eerst Josh Hommes en ik die ons ding deden. Nu is het meer een echte band. We geven meer om elkaar."

Ook zegt hij dat de aanslag in november 2015 hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Ik zal er altijd aan herinnerd worden", stelt hij.

Een half jaar na de aanslag waarbij 89 mensen om het leven kwamen, speelde Eagles of Death Metal in Olympia, ook in Parijs. Het was voor Hughes een keerpunt in zijn carrière. "Ik ben helemaal los gegaan", zegt hij geëmotioneerd over dat optreden.

"Ik wilde laten zien dat niets mij kon weerhouden om bij mijn mensen en fans te zijn, muziek te maken en gewoon mijzelf te zijn. Ik wilde winnen, om het zo maar te zeggen."

Gesteund

Tijdens het concert voelde Hughes zich gesteund door de fans, maar ook door politieagenten die bij de aanslag waren. "Ik herkende gezichten van agenten die ook bij het concert in de Bataclan aanwezig waren. Ik zag ook dat ze gewapend waren en dat maakte mij wel rustig. Ik kon vlammen."

Vrijdag verschijnt de dvd van het concert in Olympia. "Dat optreden betekent ontzettend veel voor me", zegt Hughes. "Het bezorgde me een nieuw leven."