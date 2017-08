Avicii maakt verschijningsdatum nieuwe EP bekend

Dat maakt de dj donderdag via sociale media bekend.

Avicii laat met zijn nieuwe plaat zien dat hij zich aan zijn eerder gemaakte belofte houdt. De 26-jarige Zweedse dj maakte begin april tot grote verrassing van velen bekend dat hij stopt met touren. Wel zei hij in de muziek te blijven werken.

Tim Bergling, zoals Avicii eigenlijk heet, maakte de keuze om te stoppen met touren vooral vanwege zijn gezondheid. "De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar aan alles eromheen", zei hij eerder tegen Billboard.

De Zweedse muziekproducent gaf op Instagram al wat hints over zijn nieuwe plaat. Zo bleek uit een post dat de tracks op de EP Friend Of Mine, Without You, Lonely Together, You Be Love en What Would I Change It To gaan heten. Bij de post over zijn nieuwe nummers plaatste hij verschillende clips met stukjes van tracks.

Beste album

Avicii sloot zich de afgelopen maanden op in zijn studio om met verschillende schrijvers te werken. Het was niet alleen aanpoten voor de producent, die tussendoor de opnamen Peru verkende. Verder hielp Avicii discolegende Nile Rodgers met zijn nieuwe Chic-album, dat naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar wordt uitgebracht.

De Wake Me Up-maker kondigde eerder aan dat het nieuwe album "het beste uit zijn carrière moet worden".