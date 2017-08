Randy Newman dankbaar dat hij muziek voor Toy Story mocht maken

In 1977 had hij met het nummer Short People een hit, maat dat zou zijn enige in de Verenigde Staten blijven. In gesprek met NRC zegt Newman daarover dat het nummer het 'slechtst mogelijke voorbeeld' van een muzikale eendagsvlieg is.

"Om te beginnen was er de controverse van mensen die dachten dat ik kleine mensen een trap na wilde geven (in het desbetreffende nummer zingt de ik-persoon dat hij geen kleine mensen in zijn omgeving wenst, red.). Daar gingen de scherpe kantjes in de loop der jaren vanaf. Het is niet meer dan een noveltysong", aldus Newman tegen de krant.

Uit de hand gelopen

"Een uit de hand gelopen grap en daarmee de slechtst denkbare manier om als componist serieus genomen te worden. Ik ben blij dat ik na Toy Story een naam heb kunnen opbouwen als maker van filmmuziek."

Newman schreef onder andere de muziek voor Toy Story, Monsters, Inc. en A Bugs Life. Hij kreeg twee keer de Oscar voor beste filmmuziek (Monsters, Inc. en Toy Story 3) en werd in totaal vijftien keer genomineerd.