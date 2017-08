Band Europe zag lancering single The Final Countdown niet zitten

"We knalden naar nummer 1 in Zweden en het tweede land waar dat gebeurde was... Nederland", vertelt Michaeli tegenover het AD donderdag. "En daarna nog 23 landen. We konden ineens de wereld rond, dankzij een rocknummer met een keyboardloopje van een discoshow. Terwijl we eigenlijk een hardrockband waren."

Het plotselinge succes overdonderde Europe. "We waren twintigers. We reisden, feestten veel, al waren we niet zo'n wilde band met drugs en zo. Maar het nadeel van plotseling veel succes hebben, is dat je denkt dat het altijd door zal gaan. En we hádden ook nog een paar hits, goeie jaren, maar steeds een beetje minder. En het is lastig je voor te bereiden op minder succes.''

In 1992 gingen de bandleden afzonderlijk van elkaar optreden. Michaeli trad verschillende keren op met Glenn Hughes, die ooit deel uitmaakte van Deep Purple. Dat werd naar eigen zeggen "een financieel fiasco."Mijn geld was halverwege de jaren 90 gewoon op. Na die financiële ramp met Glenn Hughes dacht ik: fuck it, ik speel niet meer als ik niks verdien. Maar ik had geen opleiding of niks. Ik werkte zelfs een tijdje als bagagesjouwer op de luchthaven. Op het vliegveld zeiden ze tegen mij: wat doe jij hier? Jij moet toch miljonair zijn!'"

De rockband was in november 2016 voor het laatst te zien in Nederland.