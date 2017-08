Ilse DeLange had andere verwachtingen bij eerste editie festival Tuckerville

"Die eerste editie was niet zoals we het evenement vooraf voor ogen hadden", vertelt DeLange in Entertainment Business.

"Het was bedoeld als festival, maar werd door het succes op het Songfestival meer een homecomingshow van The Common Linnets met gastoptredens. Daarnaast hadden we oorspronkelijk een parkachtige omgeving voor het festival in gedachten."

Daarna bleef het stil rond het Twentse muziekevenement, totdat DeLange eerder dit jaar aankondigde dat Tuckerville terugkeert. "De tweede editie wordt Tuckerville zoals het echt bedoeld is."

Op 2 september keert het festival terug op een andere plek: recreatiegebied het Rutbeek in Enschede. "Een stadion is een vrij klinische omgeving voor een festival en we moesten alle apparatuur en decoratie zelf meenemen. Zo hadden we bomen van licht als decor."

Natuur

"Natuur doet veel qua ambiance, het voelt warmer en gezelliger aan", vindt de zangeres. "Daarbij is er ook water met een strand, en ruimte voor het aanleggen van kampvuren. Er zijn verschillende mooie plekken waar van alles gebeurt."

Tuckerville kent dit jaar drie podia met een breed scala aan muziek. Op het programma staan onder anderen The Common Linnets, Triggerfinger, Racoon, Howe Gelb en Midas.