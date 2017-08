Festival Valtifest failliet verklaard

De curator bekijkt momenteel met diverse partijen of een doorstart mogelijk is, schrijft de organisatie.

Mensen die een kaartje hebben, krijgen zo snel mogelijk duidelijkheid, maar "eventuele vragen worden niet telefonisch beantwoord". De curator houdt hen op de hoogte via de website en via e-mail.

Eerder dit jaar werd bekend dat Meubel Stukken bij de vorige editie een behoorlijk verlies heeft geleden. Oprichter en eigenaar Peter van der Meulen kocht vorig jaar zijn twee compagnons bij Valtifest uit, waarna er nog maar weinig financiële ruimte was.

"Die man is een ordinaire oplichter", zegt een van de schuldeisers die een rechtszaak aanspande over Van der Meulen tegen 3voor12. "Ik wacht al sinds 2015 op geld van die idioot. Telkens weer liet hij niets horen of zei hij: 'Ik wacht nog op geld van de belasting'. Ik had er geen moeite mee gehad als hij niet kon betalen, maar hij was de boel gewoon aan het belazeren. Het moet in totaal om tonnen gaan."

Ship Happens

Ook was er gedoe rond Ship Happens, een ander festival dat werd georganiseerd door Meubel Stukken. Ship Happens, een driedaags festival op een schip, zou vorig jaar plaatsvinden. Mensen moesten echter al in 2014 kaarten kopen. Het festival ging vorig jaar niet door, en ondanks beloften vond het ook dit jaar niet plaats.

Valtifest 2017 - Artifarti staat gepland voor 9 september. Het festival viert dit jaar zijn tiende verjaardag.