Wouter Hamel krijgt minder hatelijke berichten na coming out

Op de vraag of hij een rolmodel wil zijn voor de homogemeenschap, antwoordt Hamel in Het Parool aarzelend.

"Wat ik wel merk, is dat ik meer haatberichten kreeg toen ik krampachtig probeerde het er niet over te hebben. Nu ik er zelf oké mee ben, krijg ik juist vooral superlieve berichten van mensen. Ik weet niet of ik mezelf een rolmodel wil noemen, maar ik ben blij dat mijn muziek mensen soms een beetje kan helpen."

Amaury

Hamels nieuwe album Amaury verschijnt in de week van de Pride, een week gewijd aan de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, interseksuele mensen en transgenders. Dat moment van verschijnen is toeval, zegt Hamel, maar komt volgens hem wel goed uit.

Hamel is al ruim twintig jaar 'uit de kast', toch duurde het lang voordat hij zijn geaardheid volledig accepteerde.

"Ik besefte dat ik mezelf heel lang op allerlei kleine manieren gecensureerd had. Wat je aandoet, hoe je eruitziet, hoe je danst op het podium - ik was misschien bang dat mensen me op een verkeerde manier zouden zien."