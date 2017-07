Rapper Jebroer ziet Jezus als voorbeeld

"Jezus is een groot voorbeeld van me. Hoe mooi is het als ik herinnerd zou worden als Hij? Miljoenen mensen leven volgens zijn levenswijze. Als ik dat ooit voor elkaar krijg, ben ik weg hier op aarde. Meteen", zegt Jebroer in een interview met de Volkskrant.

De rapper kwam dit jaar in opspraak met zijn nummer Kind van de Duivel. In de overwegend christelijke plaatsen Hardinxveld-Giessendam en Ouddorp telden de kerken de helft van zijn 5.000 euro gage neer om hem van optreden in hun gemeenten te weerhouden. Volgens de kerken zou Jebroer "God, Jezus en het christelijk geloof" bespotten.

In het plaatsje Mijnsheerenland verzocht de CDA hem "met klem" om tijdens een dancefestival in september Kind van de Duivel achterwege te laten.

"Je gaat toch niet bepalen wat een artiest wel of niet mag zingen. Dat is gewoon censuur!", reageert de rapper in de krant op de commotie, die hem uiteindelijk geen windeieren legde. Werd Jebroer in 2015 en 2016 tussen de honderd en 120 keer geboekt, dit jaar zijn dat 250 shows.

Godsgeschenk

"Achteraf bekeken is Kind van de Duivel een godsgeschenk geweest", denkt de rapper. En dat terwijl het nummer helemaal niet als single was bedoeld. "Het is grof, er komen drank en drugs in voor, en die moeten weer over een grafkist worden gegooid." Niet iets wat radiozenders graag zouden draaien, vermoedde Jebroer.

Toch zit alle commotie rond het nummer hem niet helemaal lekker. De rapper is liever bekend van zijn goede nummers dan het feit dat hij kerken boos maakt. "Misschien moet ik het wat minder over het geloof hebben. Maar dit is wel wie ik ben."