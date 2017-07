MTV geeft awardbeeldje genderneutrale naam

De genderneutrale naam past beter in het nieuwe beleid van MTV, dat sinds dit jaar bij al haar awardshows de prijzen niet meer in mannelijke en vrouwelijke categorieën indeelt. Zo werd bij de Movie & TV Awards afgelopen mei maar één award uitgereikt voor beste acteerwerk. Die eer ging overigens naar Emma Watson voor Beauty And The Beast.

"Waarom zou het een man zijn?", legt MTV-baas de naamswijziging van de VMA-award zondag uit in The New York Times. "Het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn, het kan een transgender zijn, het kan een non-conformist zijn."

Astronaut

Het maanmannetje op de award van de zender verwijst naar de lancering van MTV in 1981. Het kanaal startte de eerste uitzending met beelden van ruimteschip Apollo 11, gevolgd door nepbeelden waarop een astronaut een MTV-vlag op de maan plantte waarop de voice-over zei: "Dames en heren, rock-'n-roll."

De VMA's worden dit jaar op 27 augustus uitgereikt in Los Angeles.