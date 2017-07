Recensieoverzicht: U2 in Amsterdam 'wederom genot om te aanschouwen'

Het Parool - vier sterren

"De notoir beroerde akoestiek van de Arena zit U2 behoorlijk dwars bij het eerste van twee concerten daar. Dat het evengoed een prachtavond is, tekent de overtuigingskracht van de Ieren. Naar de kerk gaan we in het westen al lang niet meer, maar door Bono en de zijnen laten we ons graag in religieuze vervoering brengen. (...) Een integrale uitvoering van een album is soms een hachelijke zaak, want een op de plaat logische volgorde van songs kan haaks staan op de gebruikelijke spanningsopbouw van een concert. (...) Maar ook in de overige songs van The Joshua Tree overtuigt U2 volledig. Dat doen ze natuurlijk vooral zelf, maar de door huisfotograaf Anton Corbijn gemaakte visuals werken zeker sfeerverhogend."

NRC - vier sterren

"U2 maakt het zich niet makkelijk met de vertolking van een heel album, dat op het moment van uitkomen niet bedoeld was om integraal en in deze volgorde op het podium gebracht te worden. The Joshua Tree verschiet veel van zijn kruit in het eerste kwartier waarin de drie hitsingles passeren. (...) Dat de muziek van The Joshua Tree geen grote catharsis aan het eind biedt, werd gecompenseerd met een parade van de latere hits Beautiful Day, Elevation en Vertigo. (...) Bono beschouwt het publiek nog altijd als "zijn kerk", liet hij weten toen hij voorging in samenzang. Met fragmenten uit nummers van David Bowie toonde hij zijn schatplichtigheid aan een muzikale held. Anton Corbijn roemde hij als een "dutch master". Corbijn gaf The Joshua Tree nieuw levensbloed bij een optreden dat de nostalgie ruimschoots oversteeg."

AD - vier sterren

"U2 is z'n aura als dirigent van de muzikale maat der dingen het afgelopen decennium in sprinttempo kwijtgeraakt. De groep werd zo onzeker van het pr-debacle met het gratis Apple-album Songs of Innocence dat de toen snel verwachte opvolger Songs of Experience nog steeds in de kraamkamer wacht. (...) Op het livepodium voltrekt zich inmiddels echter een tegengestelde beweging. Bono & co hebben zichzelf met succes opnieuw uitgevonden als grootpriesters van de stadionrock. (...) Zo'n live-herinterpretatie enige urgentie meegeven is beslist niet gemakkelijk, maar het concert van vanavond in de Amsterdam Arena deed geen moment gedateerd aan. (...) Rondom de stam van de Joshua Tree formeerde Bono twee afgepaste klusters evergreens. En juist bij die overbekende radiokrakers bleek het overdonderende live-charisma van de groep weer eens een genot om te aanschouwen."

Metro

"De ware kracht van U2 ligt op de bühne. De Ierse formatie met frontman Bono bewijst dat opnieuw op een magische zaterdagavond in Amsterdam. De Arena, normaal een galmbak tijdens een concert, wordt omgetoverd tot een poptempel waarin U2 een hoogmis neerzet waarbij hun trouwe volgelingen dankbaar en devoot reageren op hits en de complete uitvoering van het succesalbum The Joshua Tree."

