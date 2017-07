Weduwe Chester Bennington schrijft open brief over verlies

Ze heeft haar verhaal gepubliceerd op de website van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

"Een week geleden verloor ik mijn soulmate en mijn kinderen hebben hun held verloren, hun vader. We leidden een sprookjesleven en het is nu veranderd in een Shakespeare-achtige tragedie", aldus Talinda.

In de brief schrijft de weduwe over haar man dat hij "een liefhebbende ziel" had. "Nu heeft hij geen pijn meer en zingt hij zijn liedjes in al onze harten. Rust in vrede, mijn liefde."

Talinda, een voormalig Playboymodel, had drie kinderen samen met Bennington. De zanger van Linkin Park maakte op 20 juli een einde aan zijn leven.