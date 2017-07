Mick Jagger brengt twee politieke nummers uit

"We hebben duidelijk een hoop problemen", zegt de rockster tegen tijdschrift Rolling Stone. "Ben ik politiek gezien optimistisch? Nee."

Het nummer England Lost gaat over een verloren voetbalwedstrijd, die hij als analogie gebruikt voor de "moeilijke tijd in onze geschiedenis". "Het gaat over de ongekendheid van waar we zijn en een gevoel van onzekerheid. Dat voelde ik toen ik het schreef."

Ook rapper Skepta werkte mee aan het nummer. Hij zei eerder al dat hij met Jagger in de studio stond.

Ook het nummer Get a Grip heeft een politieke lading. "Maar het gaat er vooral over dat mensen moeten doorgaan met hun leven, ook al is dat soms heel erg moeilijk."