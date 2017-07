Kendrick Lamar acht keer genomineerd bij MTV Video Music Awards

Daarmee is Lamar de grootste kanshebber bij de uitreiking van de muziekvideoprijzen.

Hij wordt gevolgd door Katy Perry, die in totaal vijf nominaties kreeg, en The Weeknd, die ook strijdt om vijf beeldjes.

In de categorie video van het jaar neemt Kendrick Lamar het op tegen Bruno Mars (24K Magic), Alessia Cara (Scars to Your Beautiful), DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller (Wild Thoughts) en The Weeknd (Reminder). Kanshebbers op de titel artiest van het jaar zijn naast Lamar Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd en Lorde.

Mannen en vrouwen

Voor het eerst maakt MTV in de categorieën van de VMA's geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Er zijn geen losse prijzen meer te winnen voor videoclips van mannelijke en vrouwelijke artiesten. Eerder liet MTV de scheiding tussen mannen en vrouwen al los bij de MTV Movie Awards.

Er zit ook een Nederlands tintje aan de nominaties. Dj Afrojack is met de video bij het nummer Gone, featuring Ty Dolla $ign, genomineerd voor een dance-VMA.

De MTV VMA's worden op 27 augustus uitgereikt tijdens een feestelijke ceremonie in Los Angeles.