SFB-rapper Kaene M. weer op vrije voeten na arrestatie om vuurwapen

Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam.

De 20-jarige M. werd dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris, maar werd wegens "bijzondere persoonlijke omstandigheden" vrijgelaten. Welke omstandigheden dat zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.

Volgens Het Parool was M. zaterdag opgepakt na een optreden op Vestival in Amsterdam-Zuidoost omdat hij daar rondliep met een pistool. Vrijdag kwam de politie al langs bij een optreden van SFB in de Q-Factory in Amsterdam, nadat M. gebeld had omdat hij bedreigd zou zijn met een vuurwapen. Hij deed geen aangifte.

SFB had voor aanstaande zaterdag een optreden in de agenda staan op het Kwaku Summer Festival, maar M. mag daar nu niet optreden.

Opspraak

SFB kwam eerder dit jaar ook al in opspraak. Tegen Frenna, Priceless en Kaene M. werd door het Openbaar Ministerie in Suriname achttien maanden cel geëist, waarvan twaalf voorwaardelijk, wegens seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje.

Hoewel ze schuldig werden bevonden, hoefden ze vanwege hun lange voorarrest niet meer de cel in.