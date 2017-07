Zangers Despacito boos op Venezolaanse president na gebruik nummer

Daddy Yankee noemt Maduro op Instagram een dictator.

Maduro gebruikte de muziek van het populaire nummer tijdens zijn wekelijkse televisieprogramma zondag voor een eigen versie om zijn voorgenomen grondwetswijziging te promoten. Het is al maanden onrustig in Venezuela en de socialistische regering van het land wil volgens de oppositie de grondwet wijzigen om aan de macht te blijven.

Geen toestemming

"Er is mij op geen enkel moment gevraagd om toestemming te geven om het nummer Despacito te gebruiken voor politieke doeleinden", schrijft Fonsi in een verklaring op Instagram. De in Puerto Rico geboren zanger is niet te spreken over de regering van Maduro. "De staat waarin Venezuela, een land dat ik zeer liefheb, momenteel verkeert is schandalig", vervolgt Fonsi.

Daaraan voegde Daddy Yankee nog toe: "Je dictatoriale regime is een grap, niet alleen voor mijn Venezolaanse broeders, maar voor de hele wereld", schreef de rapper in reactie op de video van president Maduro.