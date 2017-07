Justin Bieber zegt laatste optredens van wereldtournee af

Na 150 optredens in zes continenten houdt de wereldster het na achttien maanden voor gezien. Fans kunnen hun geld terugkrijgen.

"Justin houdt van zijn fans en heeft er een hekel aan ze teleur te stellen. Hij dankt zijn fans voor de waanzinnige ervaring die de Purpose-wereldtournee was. Hij is dankbaar en vereerd om die ervaring te hebben gedeeld met zijn cast en crew. Desondanks heeft hij na zorgvuldig beraad besloten dat hij de resterende data niet optreedt."

Bieber zou komend weekend moeten verschijnen in Arlington. Ook Japan, Singapore en de Filipijnen stonden nog op de planning. Dit weekend werd bekend dat de zanger niet welkom was in China, wegens eerder wangedrag. De Chinese autoriteiten vonden de ster geen geschikt idool omdat hij vaak in aanraking is gekomen met justitie.

Teleurstelling

Hoewel de Canadese zanger naar eigen zeggen niet graag zijn fans teleurstelt, lijkt dat de laatste tijd steeds vaker te gebeuren. Zo bleek meerdere keren dat hij de Spaanse woorden van zijn eigen hit Despacito niet kent. Vooral omdat Bieber hier erg lacherig over deed, vonden sommige fans hem respectloos tegenover de Spaanstalige cultuur.

Begin juni stond de zanger nog op Pinkpop in Landgraaf in het kader van zijn tournee, maar wist hij nauwelijks waar hij was. Recensenten oordeelden bovendien dat hij "uitstraling miste".