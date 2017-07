Linkin Park eert overleden leadzanger Chester Bennington met afscheidsbrief

"De golf van onverwacht verdriet en ontkenning doolt nog door onze familie terwijl we proberen te begrijpen wat er is gebeurd", schrijven de bandleden.

Bennington pleegde op 20 juli zelfmoord. Hij laat zes kinderen en zijn vrouw Talinda Ann Bentley achter. De band gelastte daarop alle concerten af en beloofde met een reactie te komen.

"Je hebt zoveel levens geraakt, misschien meer dan je je realiseert. In de laatste dagen hebben we veel liefde en steun gekregen, zowel publiekelijk als privé en over de hele wereld. Talinda en de familie waarderen het en we willen de wereld laten weten dat je de beste echtgenoot zoon en vader was: de familie zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou."

Geschenk

De band eert de persoonlijkheid van Bennington. "Een onstuimige, grappige, ambitieuze, creatieve, vriendelijke en genereuze stem in de kamer ontbreekt."

"Onze liefde voor het maken van muziek en optreden is onuitputtelijk. We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar we weten dat onze levens beter zijn dankzij jou. Bedankt voor dat geschenk. We houden van je en missen je ontzettend. Tot we je weerzien."