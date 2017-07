Rel Kurhaus-concert Stones niet in scène gezet volgens Van der Meijden

Tijdens het optreden van de Britse band op 8 augustus 1964 vernielde een deel van het publiek de concertzaal.

In de in juni verschenen autobiografie van Bas van Toor (Bassie, van Bassie en Adriaan), beweert de artiest dat deze rellen in scène waren gezet, zodat het mooie televisiebeelden zou opleveren.

Volgens Van Toor zou regisseur Dick Harris op de desbetreffende avond actief op zoek zijn geweest naar relschoppers, omdat een televisiemedewerker daarom gevraagd had.

Henk van der Meijden, voormalig Telegraaf-redacteur en toenmalig opnameleider van de concertregistratie, laat desgevraagd aan de krant Trouw weten dat hij zich totaal niet in de uitspraken kan vinden.

'Onverbloemde waarheid'

Van Toor twijfelt echter niet aan zijn eigen herinnering: "Ik kende Dick goed en hij zei altijd onverbloemd de waarheid", zegt de 81-jarige televisiepersoonlijkheid tegen de krant.

"Door de manier waarop hij die avond in paniek was, terwijl het een hele rustige en stabiele man was, twijfel ik er geen moment aan of hij de waarheid sprak."