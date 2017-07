Linkin Park komt met speciale website na overlijden Chester Bennington

Boven de continue stroom aan berichten staat informatie over de Suicide Prevention Lifeline. Bennington koos er zelf voor uit het leven te stappen. Hij was al eerder suïcidaal, als gevolg van misbruik in zijn jeugd, en kampte jarenlang met alcohol- en drugsverslavingen. Ook was hij depressief.

Bennington maakte op 20 juli een einde aan zijn leven. Die dag zou zijn goede vriend Chris Cornell 53 jaar zijn geworden. Cornell, frontman van Soundgarden en Audioslave, pleegde in mei zelfmoord. Volgens geruchten wordt Bennington naast Cornell begraven.

Hoe het na de dood van hun frontman verder moet met Linkin Park, is nog altijd onduidelijk. Rapper en medeoprichter Mike Shinoda liet donderdag weten dat de band met een verklaring zou komen, maar die is er nog steeds niet.

Wel werd vrijdag duidelijk dat Linkin Park voorlopig niet optreedt. De rockband, bekend van hits als In The End en Somewhere I Belong, zou donderdag beginnen aan het Amerikaanse deel van de One More Light World Tour maar zegde alle geplande optredens af.