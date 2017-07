Linkin Park nam Carpool Karaoke op vlak voor overlijden leadzanger

De aflevering maakt onderdeel uit van Carpool Karaoke: The Series, een speciale serie op Apple Music die zal bestaat uit zestien afleveringen.

Presentator James Corden is in de betreffende aflevering niet te zien, maar de band werd begeleid door The Hangover-acteur Ken Jeong.

De 41-jarige Bennington maakte donderdag een einde aan zijn leven en werd dood aangetroffen in zijn huis. Eind juni gaf de rockband nog een uitverkocht concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. De komende concerten van de band zijn afgelast.

Het is nog niet bekend of de aflevering van Carpool Karaoke zal worden uitgezonden. De serie gaat 8 augustus in première op Apple Music.

Will Smith

In Carpool Karaoke rijden bekende beroemdheden samen met talkshowhost James Corden in een auto door Los Angeles. Het maakt onderdeel uit van de Late Late Show with James Corden. Tijdens hun autorit stelt hij hen vragen en zingen ze samen nummers van de betreffende gastartiest.

Eerder verleenden onder meer Adele en Justin Bieber hun medewerking aan het populaire talkshowonderdeel. In de nieuwe serie maken naast Linkin Park ook Will Smith, Alicia Keys en Ariana Grande deel uit van de deelnemers.