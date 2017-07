Tiësto kondigt samenwerking aan met zanger Jason Derulo

Dat laat de dj weten in een gesprek met 538-dj's Dennis Ruyer en Wessel van Diepen in hun radioprogramma.

"Ik heb aantal tracks klaarliggen, waaronder een met Jason", aldus Tiësto, wiens echte naam Tijs Verwest luidt. De 48-jarige artiest laat weten dat het nummer nog niet af is. Derulo is bekend van hits als Talk Dirty en Wiggle.

John Legend

De bestbetaalde Nederlandse dj vertelt ook over de samenwerking die in zijn ogen het minst geslaagd was. "Dat is Summer Nights met John Legend. Aan het begin had ik er leuke ideeën over, maar de executie is niet tot zijn recht gekomen. Achteraf denk ik: dat was het net niet."

Tiësto werkte eerder samen met veel andere bekende artiesten, onder wie Nelly Furtado en Tegan & Sara.