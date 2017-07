'Harry Styles nam initiatief voor pauze One Direction'

Collega Louis Tomlinson had het erg moeilijk met die keuze, maar kon niet anders dan zich erbij neerleggen, vertelt hij in een interview met The Sun.

"Het was een bijzonder oncomfortabele tijd", beschrijft Tomlinson de periode die tot de tijdelijke breuk leidde. "We hebben elkaar van het begin af aan beloofd altijd open en eerlijk te zijn. Maar toen Harry eerlijk zijn gevoelens uitsprak en de pauze voorstelde, was dat best moeilijk voor mij. Zeker omdat ik geen idee had bij de duur van de break."

Juiste keuze

In het begin had Tomlinson het er moeilijk mee de beslissing te accepteren, maar inmiddels is hij ervan overtuigd dat het de juiste keuze was. "De wereld heeft zoveel van ons gezien dat ze wel even zonder de band kan." Hij kan zich overigens niet voorstellen dat One Direction zal terugkeren zonder Styles.

Styles heeft volgens Tomlinson nog geen knoop doorgehakt over wanneer de jongens weer samen terugkeren op het podium. "Dat is lastig te zeggen. Zeker voor iemand als Harry, met zoveel potentie. Hij bevindt zich in een lastig parket, met zoveel opties om uit te kiezen."