Justin Bieber niet welkom in China wegens 'wangedrag'

Chinese autoriteiten schrijven in een verklaring dat de Canadese zanger veel talent heeft, maar ook een "controversiƫle buitenlandse zanger" is. De verklaring volgt op de vraag van een fan waarom de zanger sinds 2013 niet meer heeft opgetreden in het land.

Bieber is enkele keren in aanraking geweest met justitie, onder andere voor te hard rijden, het rijden onder invloed en wordt verdacht van mishandeling van een fotograaf in Argentiniƫ. Volgens de Chinese autoriteiten is de zanger daarmee te vaak in opspraak geweest en geen geschikt idool.

Dat Bieber niet langer wordt toegelaten in China betekent volgens de autoriteiten niet dat alle Canadese muzikanten nu niet meer welkom zijn.

In 2013 gaf de zanger nog een optreden in China. Destijds zorgde de nu 23-jarige zanger voor controverse toen hij zich door zijn beveiligers op hun schouders liet dragen over de Chinese muur.