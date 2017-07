Reacties dood Chester Bennington: 'Lieve en getalenteerde man'

Mede-bandlid Mike Shinoda bevestigt het nieuws in een tweet: "Ik ben geschokt en mijn hart is gebroken, maar het is waar. Een officiële verklaring volgt zodra we er een hebben."

Presentator Jimmy Kimmel zegt op Twitter dat Bennington een van de vriendelijkste mannen was die ooit in zijn talkshow Jimmy Kimmel Live! is geweest. "Mijn hart is gebroken voor zijn vrienden en familie. Hij zal verschrikkelijk gemist worden."

De vrouw van de in mei overleden Chris Cornell, zanger van de band Soundgarden en goede vriend van Bennington, betoogt ook haar medeleven op Twitter. "Net als ik dacht dat mijn hart niet verder kon breken. Ik hou van je T."

De bassist van rockband Mötley Crüe, Nikki Sixx, schrijft: "Ik ben in tranen. Chester had me net verteld hoe gelukkig hij was... Hij was zo'n lieve en getalenteerde man... Ik vind het zo erg voor zijn familie, bandleden en fans."