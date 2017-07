Zanger Linkin Park (41) overleden

De lokale politie in Los Angeles heeft de dood van de zanger bevestigd aan persbureau AP, na berichtgeving van entertainmentsite TMZ.

Bennington zou zich zelf hebben opgehangen in zijn huis in Los Angeles, waarna zijn lichaam donderdag om 9.00 uur lokale tijd is gevonden. De politie doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak en gaf geen verdere details.

De zanger kampte al een tijd met drank- en drugsproblemen. Bennington heeft ooit gezegd dat hij het plegen van zelfmoord heeft overwogen, omdat hij als kind misbruikt is.

Bennington was getrouwd met voormalig Playboymodel Talinda Ann Bentley. Hij had zes kinderen uit twee huwelijken.

Doorbraak

Linkin Park brak in 2000 door met het album Hybrid Theory. Ook het album dat daarna kwam, Meteora ,was een succes. Nummers als Somewhere I belong en Numb werden grote hits in Nederland.

Eind juni gaf Linkin Park nog een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het concert maakte deel uit van het Europese deel van Linkin Parks One More Light World Tour, die in het teken staat van het zevende album One More Light dat op 19 mei uitkwam.